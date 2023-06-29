«Сталевий фронт» передав українським прикордонникам пікапів та БПЛА на 15 мільйонів

Авто для передачі обирали також, виходячи з побажань прикордонників – щоб були повнопривідними, адже їздити треба по важкій місцевості

«Ці дрони дають ту інформацію про ворога, яку ні іншим способом не здобудеш»

Українські бійці, які захищають наші кордони, отримали чергову партію техніки для швидшого знищення ворогів – 10 комплексів «Валькірія» для моніторингу, коригування та нейтралізації орків, та 10 повнопривідних бусів. Передала техніку компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У кожен з десяти комплексів БПЛА «Валькірія» входить 2 безпілотники. Прикордонники дуже вдячні за передачу, оскільки ця українська розробка гарно зарекомендувала себе на фронті – завдяки «невидимості» для ворожого РЕБ, дальності польотів та швидкості розгортання. Екіпаж БПЛА складає всього 2 людини, а комплекс може виконувати як цілодобове спостереження за переднім краєм фронту, так і проводити операції на ворожій території в глибину до 40 км – в пошуках засобів ПВО, РЕБ, техніки та складів БК.

«Ці дрони дають ту інформацію про ворога, яку ні іншим способом не здобудеш. А маючи інформацію про застосування сил засобів ворога, ми не тільки ефективно його знищуємо, але й маємо змогу зберегти свій особовий склад. Ми українці, і ми дуже цінуємо, коли є українські виробники, які виробляють дійсно ефективні прилади спостереження. Адже саме цей БПЛА найменше підпадає під ризик бути враженим ворожим РЕБ», – зауважив представник Державної прикордонної служби України Олександр Сєбало.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Метінвесті пояснюють: «Валькірію» обрали саме через те, що вона може літати у складних погодних умовах, гарно протистоїть ребу, українські бійці вміють нею користуватись, і вона добре себе зарекомендувала.

«Коли прийшов запит до нас від прикордонної служби, ми поспілкувались з різними виробниками безпілотників. І подивились, що зарубіжні аналоги нашого апарата, який може літати на глибину до 50 кілометрів – від 2 до 4 мільйонів гривень. А 10 наших комплексів, з такими ж характеристиками, ми купили за 8 мільйонів гривень», – пояснив керівник Проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз

Він уточнив, що авто для передачі обирали також, виходячи з побажань прикордонників – щоб були повнопривідними, адже їздити треба по важкій місцевості.

«Буси хлопцям потрібні, щоб патрулювати кордон мобільними групами. Ми постарались і знайшли автомобілі у хорошому стані, до 120 тис пробігу, деякі навіть з автоматичною коробкою передач. Я сподіваюсь, хлопцям буде комфортно на них їздити і захищати наш кордон. Сьогодні в рамках «Сталевого фронту» ми передали техніки на 15 мільйонів гривень. Але це не остання передача для хлопців», – зауважив Водовіз.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ахметова Метінвест спрямував на підтримку української армії вже понад 2 млрд грн. Компанія налагодила системне постачання на фронт обладнання, частину з якого закуповує за кордоном. Українське військо вже отримало 1 200 дронів, що робить Групу одним із найбільших приватних постачальників безпілотників в армію. Загалом Рінат Ахметов та його бізнеси спрямували на військову та гуманітарну допомогу понад 5 млрд грн.