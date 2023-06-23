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Російським фурам закрили шлях до Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російським фурам закрили шлях до Європи
Російським фурам заборонили проїзд країнами ЄС
фото: ілюстративне

Єврокомісія хоче припинити обхід санкцій щодо перевезень російських товарів

Євросоюз у 11-му антиросійському пакеті санкцій повністю заборонив проїзд своєю територією вантажівкам з російськими причепами та напівпричепами (тобто фурами), пише Moscow Times. Як вважає Єврокомісія, це дозволить припинити обхід санкцій щодо перевезень російських товарів.

Кампанія проти фур – це спроба зупинити схему з перечепленням російських причепів на вантажівки інших країн, зазначає джерело на логістичному ринку. За його оцінкою, за цією схемою в Росію через кордони ЄС в'їжджало менше половини вантажів і зараз їх відправники перейшли на перевантаження товарів у дозволені вантажівки – це дорожчий і довгий спосіб, але він дозволяє продовжувати постачання.

Фактично, в'їзд вантажівкам російських перевізників ЄС закрив ще у квітні 2022 року, а зараз відбудеться посилення санкцій.

Приміром, наразі заборона поширена на причепи. Польща, через яку проходить найпопулярніший маршрут постачання товарів до Росії, з 1 червня вже заборонила в'їзд російським та білоруським фурам. По суті, ввезти товари фурами можна було лише через кордони з країнами Балтії та Фінляндії, що є менш популярним.

Страждають лише окремі категорії перевізників: наприклад, квіти з Голландії та Південної Америки, які ввозилися переважно автотранспортом і якраз через Польщу – їх не можна перевантажувати в дорозі. Тепер квіти та інші вантажі, що вимагають особливого поводження, доводиться возити вантажівками з європейськими або, наприклад, казахстанськими номерами, що теж коштує дорожче.

Втім, багато російських перевізників каже, що заздалегідь адаптувалися до подібних труднощів: хтось купив чи зареєстрував транспортну фірму в Казахстані і тепер возить вантажі на автомобілях із казахстанськими номерами, хтось придбав машини з балтійськими чи польськими номерами. «Але ж ви розумієте, що все-таки додаткові рухи відбиваються на ціні поставок, тож, як завжди, все веде до того, що кінцевому споживачеві доведеться заплатити за вантажі, які проїхали через Європу, більше», – каже один із перевізників.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу сьогодні, 23 червня, затвердила 11-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Нові заходи спрямовані в основному на посилення існуючих санкцій та припинення їхнього обходу. Про це йдеться на сайті європейського відомства.

Щоб вирішити проблему обходу санкцій, Євросоюз зміцнюватиме співпрацю з третіми країнами та технічну допомогу. У випадку, якщо співпраця не дає очікуваних результатів, ЄС здійснить дії, спрямовані на те, щоб позбавити росію ресурсів для війни – запровадить санкції у відповідь на участь операторів третіх країн у допомозі.

Як крайні заходи Євросоюз розглядає обмеження продажу, постачання, передачі або експорту товарів і технологій, заборонених для Росії, третім країнам, які їй допомагають.

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Теги: росія Польща Єврокомісія санкції вантажівки машини

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