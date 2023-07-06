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Нова партія багі від «Сталевого фронту» направилася на передову

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нова партія багі від «Сталевого фронту» направилася на передову
Багі – це швидкі, маневрені, прості та надійні авто, і вони чудово зарекомендували себе у складі малих груп наших бійців
фото: Сталевий фронт

Співпраця Метінвест-СМЦ та Оперативного командування «Південь» з виробництва багі розпочалась у березні 2023 року

До українських бійців на передову відправилися ще 12 автівок-багі, які користуються неабиякою популярністю. Металопродукцію для виготовлення дванадцяти машин передав Метінвест-СМЦ, в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт», яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов.

Багі – це швидкі, маневрені, прості та надійні авто, і вони чудово зарекомендували себе у складі малих груп наших бійців. Завдяки простій конструкції та високій прохідності, вони легко переміщуються бездоріжжям та чудово підходять для швидких рейдів у тил ворога та розвідки. Залежно від моделі, багі можуть комплектуватися різними видами озброєння, зокрема кулеметами чи гранатометами, а їхній екіпаж зазвичай складається із 2-3 бійців.

«Конкурентною перевагою під час війни є ефективна техніка. Усвідомлюючи потребу ЗСУ в швидких та практичних авто, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» компанія підтримала виробництво багі для воїнів. Мобільні автівки мають просту конструкцію, легко ремонтуються, а отже, зможуть прослужити довше та ефективно працюватимуть на перемогу України», – зауважив  генеральний директор Метінвест-СМЦ Ігор Тонєв. 

Співпраця Метінвест-СМЦ та Оперативного командування «Південь» з виробництва багі розпочалась у березні 2023 року. Тоді на запит військових компанія передала 3,8 тонни прокату для перших 10 автівок. Нещодавно з металопродукції виготовили ще 12 багі. Серед інших, в Україні розроблено наступні моделі багі: Пегас 1,2; FANTOM; Примара; Багі МС; Легкий автомобіль високої прохідності («Азов»); Мамай; «Ярик» (VOLS).

Також Група Метінвест обладнує військові машини, які потребують додаткового захисту екіпажу, спеціальними бронебійними щитами з потовщеної сталі. Такі щити виробляють на підприємствах компанії: 120 авто вже отримали свої щити, ще 80 – отримають їх найближчим часом.

Нагадаємо, «Сталевий Фронт» – це ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передають допомогу захисникам України. Бійці отримали від компаній вже понад 165 тисяч бронежилетів, 1,4 тисячі дронів – такої кількості безпілотників не постачає до армії жоден приватний бізнес, а також 2,4 тис. далекомірів, тепловізорів та біноклів. Крім того, компанії поставили бійцям понад 4 тисячі буржуйок і майже 1000 авто. А для заправки авто та техніки компанії поставили 1,4 млн літрів палива. Всього ж допомога Ріната Ахметова Україні та українцям сягнула 5,5 млрд грн.

Теги: Рінат Ахметов допомога ЗСУ машини

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