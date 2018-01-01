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    Прикордонники пообіцяли у разі погіршення погоди працювати безперервно

    За інформацією синоптиків, у найближчий період на території України очікуються сильні снігопади та хуртовини
    Державна прикордонна служба України здійснює заходи для забезпечення безперервного функціонування пунктів пропуску та контрольних пунктів в’їзду-виїзду у разі погіршення погодних умов, передає прес-служба ДПСУ. Як зазначається у повідомленні, за інформацією синоптиків в найближчий період на території України очікується пониження
    • Сьогодні, 10:44
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    Державна прикордонна служба України
    Фото: прес-служба ДПСУ
    Державна прикордонна служба України

    За інформацією синоптиків, у найближчий період на території України очікуються сильні снігопади та хуртовини

    Державна прикордонна служба України здійснює заходи для забезпечення безперервного функціонування пунктів пропуску та контрольних пунктів в’їзду-виїзду у разі погіршення погодних умов, передає прес-служба ДПСУ.

    Як зазначається у повідомленні, за інформацією синоптиків в найближчий період на території України очікується пониження температури повітря із снігопадами та хуртовинами, що в свою чергу може призвести до ускладнення руху транспортних засобів через пункти пропуску та контрольні пункти в’їзду-виїзду. Адже снігові замети ускладнять ситуацію на дорогах у прикордонні та автошляхах, які ведуть до пунктів пропуску.

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    Саме тому Державна прикордонна служба України звертається до громадян, які планують перетинати кордон в автомобільних пунктах пропуску, уважно відслідковувати інформацію і у разі можливості утримуватися від поїздок.

    Крім того, через погодні умови Держприкордонслужбою прийматимуться окремі рішення щодо організації несення служби. Наразі проводиться взаємодія з підрозділами ДСНС, фіскальної служби та місцевими органами влади щодо обміну інформацією і  планів реагування на надзвичайні ситуації. У разі необхідності  для надання допомоги цивільному населенню в подоланні заметів у підрозділах відомства чергуватимуть групи військовослужбовців з відповідною технікою.

    Також для забезпечення надійної охорони кордону та стабільного функціонування усіх пунктів пропуску і прикордонних підрозділів визначаються терміни несення служби прикордонними нарядами, які не призведуть до обмороження персоналу. Забезпечується надійний зв’язок з прикордонними нарядами. Створено запаси продовольства та сухпайків, паливо-мастильних матеріалів, вугілля, дров тощо.

    Прикордонники, які несуть службу у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, теж готові до здійснення прикордонного контролю та пропуску громадян і транспортних засобів у разі погіршення погодних умов. Весь персонал забезпечений теплими речами, місця несення служби обігріваються у повному обсязі, створений запас палива та інших, необхідних для безперервного функціонування КПВВ, речей та матеріалів.

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