Прикордонники попередили українців про нові правила в’їзду до Словаччини

Нові правила, за даними ДПСУ, діють до 9 серпня 2021 року

Словаччина оновила свої карантинні обмеження і передала інформацію Державній прикордонній службі України, йдеться в повідомленні відомства 9 липня. Повний перелік оприлюднений на сайті ДПСУ.

Правила почали діяти з 9 липня. При в’їзді, за винятком кількох груп (наприклад, дітей до 12 років і транзитних пасажирів) необхідно зареєструватися на спеціальному сайті, підтвердити реєстрацію на кордоні і бути готовим зробити це ще раз під час перебування на території країни.

В разі, якщо мандрівник прилітає до Словаччини літаком, спеціальну форму необхідно заповнити до вильоту. Вихідці з певних країн повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в’їзду.

Невакциновані люди, які в’їжджають до Словаччини після 6 ранку 9 липня, мають пройти двотижневий карантин.

«Якщо у особи після прибуття з-за кордону виникають симптоми Covid-19, вона зобов’язана повідомити про це свого лікаря; у випадку, якщо така особа не має на території Словаччини лікаря, вона повідомляє лікаря регіону перебування», – йдеться в повідомленні.

При цьому, що вважатися вакцинованим, подорожувальник повинен отримати другу дозу щеплення щонайменше за два тижні, але не давніше, ніж за рік до в’їзду. Якщо людина отримала тільки першу дозу, це має статися не пізніше ніж за 180 днів після хвороби на COVID-19. Якщо йдеться про вакцину, яка потребує однієї дози, з моменту щеплення має пройти мінімум 21 день.

Ці правила, за даними ДПСУ, діють до 9 серпня 2021 року.

«Окрім ковід-картки ЄС або сертифікату про щеплення, сертифікати інших країн також визнаються за умови, що такий сертифікат містить необхідну інформацію словацькою, чеською або англійською мовами», – йдеться в повідомленні.

До слова, нещодавно «Укрзалізниця» відновила рейс до Братислави. Щоправда, їхати доведеться понад добу.