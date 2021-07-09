Автобус із десятками українців затримали на кордоні з Албанією

32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі

Серед причин затримки називають перевезення одним із водіїв фальшивих грошей

Чорногорські прикордонники 8 липня на кордоні із Албанією затримали туристичний автобус із 34 українцями. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко «Суспільному».

«Автобус був затриманий у зв‘язку із підозрою перевезення одним із водіїв фальшивих грошей. Посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії про звільнення українців», — розповів речник МЗС.

За його словами, дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику. Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі. Водій та його напарник нині затримані, поліція проводить розслідування. Ніколенко додав, що консули надають затриманим необхідну консульську допомогу.

Нагадаємо, учора, 8 липня, десятки українських туристів застрягли в аеропорту турецької Анталії, адже їх рейс на Одесу затримався більш ніж на 12 годин.

Нагадаємо, раніше у МАУ повідомили, що рейси в Анталію затримали через відновлення авіасполучення Туреччини з РФ. Зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини. Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт.

В аеропорту «Бориспіль» повідомляють про зміну розкладу рейсів з України до Туреччини.