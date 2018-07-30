Прикордонники спіймали росіянина, який таємно пробирався в Україну



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35-річний росіянин незаконно перетнув кордон з РФ в Україну

Прикордонники Харківського загону затримали громадянина Росії, який рухався вглиб України, незаконно перетнувши кордон поза пунктами пропуску.

Про це повідомляє у Facebook Східне регіональне управління Держприкордонслужби.

За його даними, це сталося 29 липня вночі.

«Прикордонники завдяки тепловізійного комплексу виявили невідому особу, що рухалась від лінії державного кордону вглиб України. Висунувшись на перехоплення охоронці державних рубежів затримали 35-річного громадянина Росії», - розповідають прикордонники.

За їхніми словами, наразі іноземця затримано для складання документів про адміністративне правопорушення. На порушника чекає суд.

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