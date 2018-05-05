Прикордонники виявили на Луганщині заховані гранатомети

В захованому під мостом мішку знаходилися два гранатомети у бойовому стані

У Луганській області прикордонники Лисичанського загону знайшли кілька гранатометів під мостом через річку Євсуг неподалік Щастя. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби в Луганській області. Спостерігаючи за місцями можливого схову зброї, прикордонники провели огляд місцевості неподалік від Щастя,



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Один з вилучених гранатометів

В захованому під мостом мішку знаходилися два гранатомети у бойовому стані

У Луганській області прикордонники Лисичанського загону знайшли кілька гранатометів під мостом через річку Євсуг неподалік Щастя.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби в Луганській області.

Спостерігаючи за місцями можливого схову зброї, прикордонники провели огляд місцевості неподалік від Щастя, у результаті якого виявили присипаний щебенем мішок в одній із залізобетонних опор під мостом через Євсуг.

У ньому прикордонники виявили два гранатомети: РПГ-26 і РПГ-18 в бойовому стані.

Інформацію щодо знахідки повідомили представникам відповідних правоохоронних органів, а місце знахідки взяв під охорону прикордонний наряд.

До слова, глава МВС Арсен Аваков розповів, як російські війська на Донбасі використовують осліпляючу лазерну зброю.