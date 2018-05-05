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    Прикордонники виявили на Луганщині заховані гранатомети

    В захованому під мостом мішку знаходилися два гранатомети у бойовому стані
    У Луганській області прикордонники Лисичанського загону знайшли кілька гранатометів під мостом через річку Євсуг неподалік Щастя.  Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби в Луганській області. Спостерігаючи за місцями можливого схову зброї, прикордонники провели огляд місцевості неподалік від Щастя,
    • Сьогодні, 03:49
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    Один з вилучених гранатометів
    Один з вилучених гранатометів

    В захованому під мостом мішку знаходилися два гранатомети у бойовому стані

    У Луганській області прикордонники Лисичанського загону знайшли кілька гранатометів під мостом через річку Євсуг неподалік Щастя. 

    Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби в Луганській області.

    Спостерігаючи за місцями можливого схову зброї, прикордонники провели огляд місцевості неподалік від Щастя, у результаті якого виявили присипаний щебенем мішок в одній із залізобетонних опор під мостом через Євсуг.

    У ньому прикордонники виявили два гранатомети: РПГ-26 і РПГ-18 в бойовому стані. 

    Інформацію щодо знахідки повідомили представникам відповідних правоохоронних органів, а місце знахідки взяв під охорону прикордонний наряд.

    До слова, глава МВС Арсен Аваков розповів, як російські війська на Донбасі використовують осліпляючу лазерну зброю.

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