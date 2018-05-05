Прикордонники виявили на Луганщині заховані гранатомети
- Сьогодні, 03:49
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В захованому під мостом мішку знаходилися два гранатомети у бойовому стані
У Луганській області прикордонники Лисичанського загону знайшли кілька гранатометів під мостом через річку Євсуг неподалік Щастя.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби в Луганській області.
Спостерігаючи за місцями можливого схову зброї, прикордонники провели огляд місцевості неподалік від Щастя, у результаті якого виявили присипаний щебенем мішок в одній із залізобетонних опор під мостом через Євсуг.
У ньому прикордонники виявили два гранатомети: РПГ-26 і РПГ-18 в бойовому стані.
Інформацію щодо знахідки повідомили представникам відповідних правоохоронних органів, а місце знахідки взяв під охорону прикордонний наряд.
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