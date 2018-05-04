Аваков розповів, як російські війська на Донбасі використовують осліпляючу лазерну зброю

Лазерну зброю використовують проти прикордонників і бійців Нацгвардії

Російські війська на Донбасі використовують осліпляючу лазерну зброю проти українських прикордонників і бійців Національної гвардії України. Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. «Один з бійців вражений новою зброєю російських агресорів - це лазерна зброя, яка вражає сітківку ока. Особливо для



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Лазерну зброю використовують проти прикордонників і бійців Нацгвардії

Російські війська на Донбасі використовують осліпляючу лазерну зброю проти українських прикордонників і бійців Національної гвардії України. Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Один з бійців вражений новою зброєю російських агресорів - це лазерна зброя, яка вражає сітківку ока. Особливо для прикордонників це актуально, тому що прикордонник постійно дивиться на прилади спостереження. І це не перший випадок. Ми маємо такі ураження і в прикордонній службі, і в Національній гвардії. Тому ми виробляємо зараз спеціальні контрзаходи, але констатуємо, що, на жаль, російський агресор застосовує нову зброю», - заявив Аваков.

Крім того, за словами Авакова, ситуацію, яка склалася, Україна буде обговорювати, в тому числі, на міжнародному рівні.

«Так як ми не до кінця розуміємо, що застосовується конкретно, у нас є відповідна інструкція, ми будемо ставити відповідні фільтри, відповідні прилади...такий лазерний промінь..це варварська ситуація...Я думаю, що ми цю ситуацію будемо обговорювати, в тому числі, на міжнародному рівні», - додав він.