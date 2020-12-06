Прикордонники виявили «спиртопровід» на кордоні з Молдовою

Про знахідку повідомили молдовських колег

Прикордонники Білгород-Дністровського загону разом зі Службою безпеки виявили на державному кордоні з Молдовою підземні комунікації, які могли використовуватися для протиправної діяльності, а саме для нелегального транспортування спирту. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними відомства, труба діаметром 30 мм була закопана під землею на глибині майже одного метра. Усього правоохоронці демонтували близько 30 метрів шлангу, що йшов до українсько-молдовського кордону. Комунікація була прокладена від закинутої споруди на території України у бік кордону з Молдовою на напрямку Серпневе (Україна) – Басарабяска (Молдова). Про знахідку повідомили молдовських колег.

«Практика виявлення схожих трубопроводів свідчить про те, що їх використовують, зазвичай, для перекачування спирту», – зауважують в прикордонній службі. – Проте прикордонники встановили, що жодних характерних запахів, у тому числі спирту, з труби відчутно не було. Чи міг виявлений трубопровід використовуватися у протиправних цілях, наразі правоохоронці з’ясовують».