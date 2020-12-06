  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ЄС і Британія відновлять переговори щодо Brexit

    • Розсилка
    Борис Джонсон заявив, що Британія готова залишити ЄС без угоди про торгівлю - ЄС і Британія відновлять переговори щодо Brexit
    Борис Джонсон заявив, що Британія готова залишити ЄС без угоди про торгівлю

    31 грудня завершиться перехідний статус Великої Британії в ЄС

    Переговори Євросоюзу та Великобританії про умови співпраці після Brexit відновляться 6 грудня в Брюсселі.

    Про це заявили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у Twitter.

    Після телефонної розмови вони відзначили, що досягнення угоди неможливо без зближення позицій сторін з ключових тем.

    Значні розбіжності залишаються з трьох ключових питань: рівність умов, керівництво і рибний промисел.

    «Обидві сторони підкреслили, що угода неможлива до тих пір, поки ці питання не вирішені», – заявила фон дер Ляйєн.

    Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що вітає відновлення діалогу.

    «Угода – в інтересах кожного. Треба зробити всі зусилля, щоб досягти угоди», – повідомив він у Twitter.

    Ірландія – член ЄС і єдина держава, що має сухопутний кордон зі Сполученим Королівством.

    Нагадаємо, Британія формально вийшла з ЄС в січні, але за умовами угоди про вихід вона звільниться від структур ЄС тільки після перехідного періоду з 1 січня 2021 року.

    Лідери ЄС на саміті погодилися продовжити переговори з Британією з метою укладення торгової угоди, однак доручили прискорити підготовку до сценарію відсутності угоди.

    Раніше Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту «Про внутрішній ринок», що знищує попередні домовленості.

    17 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

    Теги: ЄС Єврокомісія Brexit Велика Британія кордон Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies