ЄС і Британія відновлять переговори щодо Brexit

Борис Джонсон заявив, що Британія готова залишити ЄС без угоди про торгівлю

31 грудня завершиться перехідний статус Великої Британії в ЄС

Переговори Євросоюзу та Великобританії про умови співпраці після Brexit відновляться 6 грудня в Брюсселі.

Про це заявили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у Twitter.

Після телефонної розмови вони відзначили, що досягнення угоди неможливо без зближення позицій сторін з ключових тем.

Значні розбіжності залишаються з трьох ключових питань: рівність умов, керівництво і рибний промисел.

«Обидві сторони підкреслили, що угода неможлива до тих пір, поки ці питання не вирішені», – заявила фон дер Ляйєн.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що вітає відновлення діалогу.

«Угода – в інтересах кожного. Треба зробити всі зусилля, щоб досягти угоди», – повідомив він у Twitter.

Ірландія – член ЄС і єдина держава, що має сухопутний кордон зі Сполученим Королівством.

Нагадаємо, Британія формально вийшла з ЄС в січні, але за умовами угоди про вихід вона звільниться від структур ЄС тільки після перехідного періоду з 1 січня 2021 року.

Лідери ЄС на саміті погодилися продовжити переговори з Британією з метою укладення торгової угоди, однак доручили прискорити підготовку до сценарію відсутності угоди.

Раніше Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту «Про внутрішній ринок», що знищує попередні домовленості.

17 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.