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    Події в Україні

    Відомому російському музиканту заборонили в’їзд в Україну

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    <p>Російський рок-музикант, учасник гурту &laquo;Звуки Му&raquo; Петро Мамонов</p> - Відомому російському музиканту заборонили в’їзд в Україну

    Російський рок-музикант, учасник гурту «Звуки Му» Петро Мамонов

    Росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим

    Учора, 5 грудня, в аеропорту «Бориспіль», під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, прикордонники заборонили в’їзд в Україну відомому російському музиканту Петру Мамонову та ще одній громадянці РФ.

    Про це повідомляється на сайт ДПСУ.

    «Іноземці порушили порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим. Одним з них виявився російський рок-музикант, учасник гурту «Звуки Му», актор та радіоведучий – громадянин М. Він, разом з громадянкою РФ, прямував в Україну, начебто, з приватною метою», – йдеться у повідомленні.

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    Відомому російському музиканту заборонили в’їзд в Україну
    Відомому російському музиканту заборонили в’їзд в Україну
    Відомому російському музиканту заборонили в’їзд в Україну
    Фото ДПСУ

    Під час заходів контролю прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим.

    Враховуючи усі обставини, співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцям в перетинанні кордону та обом на три роки заборонили в’їзд в Україну.

    Громадяни РФ вибули назад зворотним авіарейсом.

    За повідомленнями ЗМІ затриманим на кордоні в аеропорту «Бориспіль»є Петро Мамонов, який разом із громадянкою РФ прямував в Україну нібито з особистою метою.

    Теги: прикордонники Крим Росія окупанти іноземці актор
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