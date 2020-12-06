Відомому російському музиканту заборонили в’їзд в Україну

Росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим

Учора, 5 грудня, в аеропорту «Бориспіль», під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, прикордонники заборонили в’їзд в Україну відомому російському музиканту Петру Мамонову та ще одній громадянці РФ.

Про це повідомляється на сайт ДПСУ.

«Іноземці порушили порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим. Одним з них виявився російський рок-музикант, учасник гурту «Звуки Му», актор та радіоведучий – громадянин М. Він, разом з громадянкою РФ, прямував в Україну, начебто, з приватною метою», – йдеться у повідомленні.

Під час заходів контролю прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим.

Враховуючи усі обставини, співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцям в перетинанні кордону та обом на три роки заборонили в’їзд в Україну.

Громадяни РФ вибули назад зворотним авіарейсом.

За повідомленнями ЗМІ затриманим на кордоні в аеропорту «Бориспіль»є Петро Мамонов, який разом із громадянкою РФ прямував в Україну нібито з особистою метою.