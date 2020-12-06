Італійські буси покращили статистику закарпатським митникам

Водії задекларували посилок на 166 млн гривень

За період з 30 травня по 30 листопада 2020 року Закарпатською митницею була оформлена 18 951 митна декларація. Всього ж за даними Mukachevo.net за цей час оформлено вантажу на суму 166 228 млн гривень вагою 10 847 тон.

Якщо взяти до уваги останній місяць, то за листопад цього року митники оформили 2 171 митну декларацію щодо водіїв міждержавних автобусів на суму 14 592 млн грн, вагою 927 219 кг.

Нагадаємо, 31 травня водії мікроавтобусів, які перетинали кордон на КПП «Тиса» перекрили рух на пункті пропуску. Тоді митники розповідали, що деякі з водіїв відмовлялись письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю.

Перед цим керівництво Закарпатської олдержадміністрації доручило силовим органам Закарпаття створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян, оскільки водії мікроавтобусів з країн Європи окрім особистих речей зазвичай переміщують посилки на замовлення. Деякі з них відмовлялися письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю.

Опісля перемовин з водіями було досягнуто компромісу. Власники «італійських бусів» тепер будуть платити ввізне мито.