Принц Бельгії сплатить штраф за «несанкціоновану дипломатичну діяльність»

Це вже не перший випадок, коли принц проводить несанкціоновану дипломатичну діяльність

Принц Бельгії Лоран, брат короля Філіпа, поскаржився на плани уряду оштрафувати його за здійснення несанкціонованих дипломатичних візитів. Про це повідомляє ВВС. Уряд вирішив скоротити щорічні виплати принцу в розмірі 308 тисяч євро на 10-15% після того, як він відвідав посольство Китаю в Бельгії в липні. Принц у парадній формі морського



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Принц Лоран у посольстві Китаю

Це вже не перший випадок, коли принц проводить несанкціоновану дипломатичну діяльність

Принц Бельгії Лоран, брат короля Філіпа, поскаржився на плани уряду оштрафувати його за здійснення несанкціонованих дипломатичних візитів.

Про це повідомляє ВВС.

Уряд вирішив скоротити щорічні виплати принцу в розмірі 308 тисяч євро на 10-15% після того, як він відвідав посольство Китаю в Бельгії в липні.

Принц у парадній формі морського офіцера відвідав посольство, щоб вшанувати 90-річчя Китайської народної армії.



Прем'єр-міністр Бельгії Чарльз Мішель попереджав принца про необхідність отримувати дозвіл МЗС перед проведенням будь-якої дипломатичної діяльності.

Незважаючи на попередження, Лоран поїхав у посольство і опублікував у Twitter свою фотографію на святі (обліковий запис у Twitter пізніше був закритий). Державне інформаційне агентство Китаю «Сіньхуа» також світило ці фото.

Адвокат принца заявив, що уряд не може скорочувати виплати, адже Лоран не має доступу до соціального забезпечення або пенсії, а також не має права влаштуватися на оплачувану роботу.

Це вже не перший випадок, коли принц проводить несанкціоновану дипломатичну діяльність.

У жовтні 2016 року він зустрівся з прем'єр-міністром Шрі-Ланки Ранілом Вікрамасінгхом, коли той відвідав Брюссель. Принц їздив в Демократичну Республіку Конго в 2011 році і зустрівся з президентом Джозефом Кабілою, здійснив декілька візитів до Лівії, коли Муаммар Каддафі перебував у владі.



