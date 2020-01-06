Британський прем'єр, як і Зеленський, втрапив у скандал з новорічною відпусткою



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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон

Лідери країн перебувають у відпустках в той час, коли між Іраном і США загострюється небезпечний для усього світу конфлікт

Британські опозиційні політики розкритикували прем'єр-міністра Бориса Джонсона за те, що він не перервав свою відпустку на Карибах після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані. Про це пише The Mirror. Зазначимо, що у такий небезпечний період для світу український президент Володимир Зеленський також перебуває у відпустці за кордоном – в Омані.

Так, з критикою на адресу Джонсона виступив лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін, який заявив, що той повинен був негайно повернутися з відпустки, щоб «вирішити проблему, яка може мати серйозні наслідки для Великобританії і всього світу». Його соратниця по партії Емілі Торнберрі звинуватила прем'єра в тому, що він засмагає замість присутності на засіданнях Cobra - урядового комітету з надзвичайних ситуацій. Аналогічну позицію зайняв і один з лідерів ліберал-демократів сер Ед Дейві, який зазначив, що довге мовчання глави кабінету міністрів по цій темі є неприйнятним.

Джонсон особисто прокоментував вбивство Сулеймані через три дні після події, раніше думку офіційного Лондона висловлював міністр закордонних справ Домінік Рааб. Прем'єр в своїй заяві підтримав операцію США щодо атаки на воєначальника. «Генерал Касем Сулеймані погрожував усім нашим інтересам і був відповідальний за руйнівний характер поведінки в регіоні. З огляду на його провідну роль в діях, які призвели до загибелі тисяч безневинних громадян і західних фахівців, ми не будемо оплакувати його смерть», - сказав політик.

Як зазначає The Mirror, очікується, що незабаром Джонсона докладно поінформують про те, що нещодавно трапилось, співробітники силових структур, після чого він проведе засідання кабінету міністрів. Також на цьому тижні під головуванням прем'єра збереться британська Рада національної безпеки.