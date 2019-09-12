Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії



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Антиросійські санкції поширюються на 170 фізичних осіб та 44 юридичні особи

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб і компаній, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на півроку - до 15 березня 2020 року.

Відповідна заява розміщена на сайті Ради ЄС.

Заходи передбачають заморожування активів та обмеження поїздок. Зараз вони поширюються на 170 фізичних осіб та 44 юридичні особи.

Рішення було прийнято Радою у письмовій формі. Правові акти будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС 13 вересня.

Санкції проти Росії були вперше запроваджені у 2014 році у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів. До березня 2019 року в списку перебували 153 людини і 40 компаній.

Під час останнього продовження рішення про санкції ЄС включив до цього переліку вісьмох росіян, причетних до атаки 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки, в результаті якої були захоплені українські кораблі та моряки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан напередодні візиту до Москви у вересні заявив, що питання зняття санкцій Європейського союзу з Росії поки рано обговорювати.

Джерело: Європейська правда