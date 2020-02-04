Пристайко закликав парламент Чехії визнати Голодомор актом геноциду
Глава МЗС України зустрівся з головою чеської Палати депутатів
Звернувся до чеського парламенту із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу, - розповів Пристайко
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко звернувся до чеського парламенту із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу
Про це Пристайко написав у Twitter.
«Із головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів. Звернувся до чеського парламенту із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу», - зазначив Пристайко.
Ран6іше повідомлялося, що частина студентів Альбертського університету в канадському Едмонтоні вимагає звільнити викладача, який заперечує факт Голодомору, здійснений радянською владою на початку 1930-х років.
До слова, прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Голодомор був геноцидом, покликаним зламати волю українців.