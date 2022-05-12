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    Примусове вилучення майна росіян та білорусів. Рада схвалила указ президента

    Примусове вилучення майна росіян та білорусів. Рада схвалила указ президента
    фото з відкритих джерел

    Конфісковані активи будуть використані для посилення обороноздатності та відновлення України

    Парламент на сьогоднішньому засіданні схвалив сьогодні, 12 травня, конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь.

    Закон запроваджує новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

    Йдеться про повне позбавлення майна, а не обмеження права розпоряджатися ним (як класичні санкції). Тому застосовуватися така сувора міра буде лише в період дії правового режиму воєнного стану і стосуватиметься тих осіб, щодо яких попередньо вже були застосовані санкції у вигляді блокування активів.

    Конфісковані активи будуть використані для посилення обороноздатності та відновлення України.

    Перевагою є можливість конфісковувати не лише те майно, яке перебуває на території України, а й поза її межами. Це істотно збільшить частку такого майна, хоча потребуватиме значної міжнародної співпраці.

    Нагадаємо, 21 квітня Рада схвалила законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб». Він передбачав конфіскацію майна Росії в Україні та за кордоном. Однак Зеленський цей документ не підписав, а віддав на доопрацювання.

    Учора, 11 травня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради указ про примусове вилучення об'єктів права власності Російської Федерації та його резидентів.

    Відповідний законопроєкт про затвердження указу глави держави зареєстровано на сайті українського парламенту за номером 7371 у середу.

    Нагадаємо, Рада підтримала націоналізацію «дочок» російських банків.Також Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні офіційно оголосила про розпуск фракції «Опозиційна платформа – за життя».

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    Теги: Білорусь росія окупанти Верховна Рада війна Україна майно окупація #stoprussia
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    Примусове вилучення майна росіян та білорусів. Рада схвалила указ президента