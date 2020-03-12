Укрзалізниця запропонувала співробітникам, які мають малолітніх дітей, працювати віддалено



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Компанія зобов’язала працівників скасувати, або відтермінувати закордонні відрядження та за можливості проводити робочі зустрічі у режимі онлайн-конференцій

Укрзалізниця також вирішила на період карантину надавати співробітникам відпустки поза межами графіку

Керівництво Укрзалізниці у зв’язку із запровадженням з 12 березня 2020 року в Україні тритижневого карантину для усіх закладів освіти йде назустріч співробітникам, які мають дітей дошкільного або шкільного віку і яких немає з ким залишити на цей період вдома. Про це йдеться на сайті підприємства.

«За погодженням зі своїм безпосереднім керівництвом співробітники, які не залучені до безперервного виробничого процесу та забезпечення безпеки руху, матимуть право працювати віддалено — вдома, до завершення карантину або ймовірної зміни обставин», — повідомив виконувач обов’язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Желько Марчек.

За його словами, співробітники, які мають необхідність працювати протягом періоду запровадження карантину дистанційно, повинні якомога швидше повідомити про це своїх керівників.

Крім того, Укрзалізниця на період карантину запропонує співробітникам скористатися такими можливостями:

надання щорічної відпустки поза межами графіку;

встановлення неповного графіку роботи, з правом на відпустку для догляду за дитиною віком до 14 років (без збереження заробітної плати).

Компанія також зобов’язала працівників скасувати, або відтермінувати закордонні відрядження та за можливості проводити робочі зустрічі у режимі онлайн-конференцій.

Пасажирам Укрзалізниця рекомендує контролювати свій фізичний стан:

за необхідності вимірювати температуру;

за найменших ознак респіраторного захворювання (зокрема, гарячки та кашлю) самоізолюватись та викликати лікаря;

запровадити режим регулярного провітрювання приміщень;

за можливості здійснювати дезінфекційні заходи.

Також нагадуємо рекомендації МОЗ України із профілактики захворювання на коронавірус:

регулярно мити руки з милом, або обробляти дезінфектантами із вмістом спирту;

не торкатися обличчя;

під час кашлю та чхання прикриватися серветкою або згином ліктя;

використану серветку одразу викидати та закривати кришку смітника;

триматися на відстані від людей з ознаками респіраторних захворювань;

за можливості уникати місць великого скупчення людей тощо.

Як вже відомо, 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

На засіданні Кабінету міністрів ухвалене рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.