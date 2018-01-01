Прогноз погоди на четвер: мокрий сніг, ожеледь, пориви вітру

8 лютого очікуються складні погодні умови

У четвер, 8 лютого, в Києві хмарно, вночі без опадів, вдень мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, вдень -1...+1 градус. Про це повідомив Укргідрометцентр. На заході України хмарно, вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг,



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8 лютого очікуються складні погодні умови

У четвер, 8 лютого, в Києві хмарно, вночі без опадів, вдень мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, вдень -1...+1 градус. Про це повідомив Укргідрометцентр.

На заході України хмарно, вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...-3 градуси. У Карпатах вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг, температура вночі 0...-5 градусів, вдень +2...-3 градуси.

На півночі України хмарно, вночі без опадів, вдень мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, у Чернігівській і Сумській областях до 10 градусів, удень +2...-3 градуси.

У центрі України хмарно, вночі місцями невеликий сніг, удень опади, місцями сильні, місцями налипання мокрого снігу, вітер південно-східний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-7 градусів, вдень -2...+4 градуси.

На сході України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-9 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На півдні України хмарно, вночі мокрий сніг з дощем, вдень опади, місцями сильні, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У Криму хмарно, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +5...+10 градусів.

Нагадаємо, синоптики попередили, що внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови 8-9 лютого.