На Україну насувається активний циклон: два дні йтиме сніг

Синоптики попереджають про складні погодні умови

Внаслідок впливу активного циклону в Україні 8-9 лютого очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. Вдень 8 лютого в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого



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У Львові через негоду падали дерева

Синоптики попереджають про складні погодні умови

Внаслідок впливу активного циклону в Україні 8-9 лютого очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Вдень 8 лютого в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

Протягом 9 лютого в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця. У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

8 лютого вдень та вночі 9 лютого посилення вітру до 15-20 м/с.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства у більшості областей країни (крім південних).

Раніше повідомлялося, що через негоду цими вихідними на Закарпатті 16 населених пунктів залишилися без світла, а на Волині «швидка допомога» опинилася у сніговому заметі.

Також через складні погодні умови у Львові за два дні впало майже сто дерев.