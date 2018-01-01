На Україну насувається активний циклон: два дні йтиме сніг
- Сьогодні, 08:12
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Синоптики попереджають про складні погодні умови
Внаслідок впливу активного циклону в Україні 8-9 лютого очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Вдень 8 лютого в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.
Протягом 9 лютого в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця. У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
8 лютого вдень та вночі 9 лютого посилення вітру до 15-20 м/с.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства у більшості областей країни (крім південних).
Раніше повідомлялося, що через негоду цими вихідними на Закарпатті 16 населених пунктів залишилися без світла, а на Волині «швидка допомога» опинилася у сніговому заметі.
Також через складні погодні умови у Львові за два дні впало майже сто дерев.