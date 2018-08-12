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    Прогноз погоди на неділю: дощі з грозами та спека

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    Прогноз погоди на неділю: дощі з грозами та спека

    У Києві сьогодні дощ, вдень від +27 до +29

    У неділю, 12 серпня, на заході і півночі України пройдуть дощі з грозами, в інших регіонах - жарко та сонячно. Максимальна температура повітря сягне позначки +31.

    Про це йдеться у прогнозі погоди Укргідрометцентру

    Так, на заході синоптики обіцяють дощі з грозами. Вдень температура повітря триматиметься на рівні від +23 до +26 градусів. У Закарпатській області повітря прогріється до +29. На сході сухо і без опадів, вдень температура повітря складатиме 27-30 градусів тепла. У центральній частині країни сонячно, вдень від 28 до 30 градусів вище нуля. 

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    На півночі пройдуть дощі, крім Сумської області. Температура вдень - від +27 до +29. У південному регіоні опадів не передбачається, вдень від +27 до +31. 

    У Києві сьогодні дощ, вдень від +27 до +29. 

    Раніше синоптики розповіли, в яких регіонах України пройдуть грози з градом.

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