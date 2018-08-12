Прогноз погоди на неділю: дощі з грозами та спека



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У Києві сьогодні дощ, вдень від +27 до +29

У неділю, 12 серпня, на заході і півночі України пройдуть дощі з грозами, в інших регіонах - жарко та сонячно. Максимальна температура повітря сягне позначки +31.

Про це йдеться у прогнозі погоди Укргідрометцентру.

Так, на заході синоптики обіцяють дощі з грозами. Вдень температура повітря триматиметься на рівні від +23 до +26 градусів. У Закарпатській області повітря прогріється до +29. На сході сухо і без опадів, вдень температура повітря складатиме 27-30 градусів тепла. У центральній частині країни сонячно, вдень від 28 до 30 градусів вище нуля.

На півночі пройдуть дощі, крім Сумської області. Температура вдень - від +27 до +29. У південному регіоні опадів не передбачається, вдень від +27 до +31.

У Києві сьогодні дощ, вдень від +27 до +29.

Раніше синоптики розповіли, в яких регіонах України пройдуть грози з градом.