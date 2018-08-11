Синоптики розповіли, в яких регіонах України пройдуть грози з градом



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У Києві в неділю буде мінлива хмарність

У неділю, 12 серпня, вночі у західних областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали.

В Україні, крім крайнього заходу, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Мінлива хмарність. У західних областях дощі, грози, вночі місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с; на решті території без опадів, лише вдень у більшості північних областей та на Вінниччині місцями невеликий дощ, окремі грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-30°, у гірських районах 18-23°.

У Києві в неділю мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

На Київщині погода буде такою ж, лише температура вночі становитиме 12-17°, вдень 25-30°.

У понеділок-вівторок 13-14 серпня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 13 серпня 22-27°, 14 серпня 28-33°.

Вдень 15 серпня та вночі 16 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, в решту часу - без опадів. Температура вночі 15-20°; вдень 15 серпня 28-33°, 16 серпня 24-29°.

Джерело: Укрінформ