Прогноз погоди на середу: в Україні грози зі шквалами та спека



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4 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21 ... + 25 градусів; в Дніпрі біля Києва +22 градуси

У середу 5 червня в Києві очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 25 ... + 27 градусів.Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 18 градусів, вдень + 21 ... + 28 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м / с, температура вночі + 11 ... + 16 градусів, вдень + 17 ... + 22 градуси.

У Моршині місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м / с, температура вночі + 14 ... + 16 градусів, вдень + 23 ... + 25 градусів.

У Трускавці місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м / с, температура вночі + 14 ... + 16 градусів, вдень + 25 ... + 27 градусів.

У Сваляві місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м / с, температура вночі + 14 ... + 16 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, дощ, гроза, вдень місцями істотний дощ, подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 20 градусів, вдень + 25 ... + 31 градус.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень дощ, місцями істотний дощ, грози, вдень місцями град, вітер південно-східний, 5-10 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 15 ... + 21 градус, вдень +24 ... + 31 градус.

У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 25 ... + 30 градусів.

У Ялті місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі + 17 ... + 19 градусів, вдень + 27 ... + 29 градусів.

4 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21 ... + 25 градусів; в Дніпрі біля Києва +22 градуси.