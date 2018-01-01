Прогноз погоди на суботу: невеликий сніг та морози до 21 градусу

24 лютого у Києві очікується невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця

В Україні в суботу, 24 лютого, очікується невеликий сніг і мороз, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook. «У суботу в Україні невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні. Температура вночі становитиме 10-15°, на



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24 лютого у Києві очікується невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця

В Україні в суботу, 24 лютого, очікується невеликий сніг і мороз, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

«У суботу в Україні невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 10-15°, на півночі Лівобережжя 16-21°, вдень 6-11° морозу; у більшості центральних областей вночі 5-10°, вдень 3-8° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

24 лютого у Києві очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 11-13°, вдень 8-10° морозу.

Найближчої доби у Львові невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 12-14°, вдень 7-9° морозу.В Одесі невеликий сніг, вдень мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

24 лютого в Дніпрі невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 6-8°, вдень 4-6° морозу. У Харкові в суботу також невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 14-16°, вдень 7-9° морозу.

Найближчої доби і в Карпатах невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 11-16°, вдень 9-14° морозу.

Нагадаємо, в Україні внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи 24-27 лютого в більшості областях очікуються морози.