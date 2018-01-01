Прогноз погоди на вівторок: мороз і сніг

Вночі температура повітря опуститься подекуди до -17 градусів

У вівторок, 16 січня, в Києві хмарно із проясненнями, уночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-14 градусів, вдень -4...-6 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно із проясненнями, без опадів, вдень на крайньому заході невеликий сніг, на



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Вночі температура повітря опуститься подекуди до -17 градусів

У вівторок, 16 січня, в Києві хмарно із проясненнями, уночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-14 градусів, вдень -4...-6 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно із проясненнями, без опадів, вдень на крайньому заході невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -10...-18 градусів, вдень -2...-7 градусів. У Карпатах уночі без опадів, вдень невеликий сніг, температура вночі -12...-17 градусів, вдень -3...-8 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, уночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -10...-15 градусів, вдень -2...-7 градусів.

У центрі України хмарно із проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-15 градусів, вдень -2...-8 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень -2...-7 градусів.

На півдні України хмарно із проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-14 градусів, вдень 0...-6 градусів.

У Криму хмарно із проясненнями, уночі невеликий сніг, вдень невеликий дощ зі снігом, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень 0...+5 градусів.

Джерело: Українські новини