Прогноз погоди: сьогодні в Україні збережеться відлига

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У четвер вдень в Україні очікується плюсова температура

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів

В Україні у четвер, 7 лютого, опадів не очікується, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«7 лютого хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя місцями невеликий сніг. На дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 1-6°, в Карпатах 9-14° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході країни 4-6° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві та Київській області сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 2-4° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Раніше повідомлялося, що 7 лютого над Україною буде антициклон.