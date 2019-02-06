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    В Україні на 7 лютого синоптики прогнозують мороз і сонце

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    В Україні на 7 лютого синоптики прогнозують мороз і сонце
    Фото: unsplash.com

    За даними синоптика Наталії Діденко, п'ятниця та субота ще побудуть холодними, а з неділі знову потепліє

    Завтра, 7 лютого, над Україною - антициклон. А це означає, що буде сухо і подекуди навіть сонячно. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.

    «На Харківщині та Сумщині можливий невеликий сніг. На дорогах похолодання зміцнить ожеледицю, обережно», - сказано у повідомленні.

    За даними синоптика, найближчої ночі температура повітря очікується -1-5 градусів, завтра вдень від 1 морозу до 3 тепла, у південній частині 3-8 градусів тепла.

    Діденко попереджає, що у Києві четвер очікується без опадів, з нічним морозцем -2-5 градусів, вдень близько нуля. П'ятниця та субота ще побудуть холодними, з неділі знову потепліє.

    Карта: Наталія Діденко / facebook.com
    Карта: Наталія Діденко / facebook.com

    «Стрибки тиску і температури повітря відбивайте профілактикою, здоровим харчуванням, думками про зимові розпродажі, планами на весну і сонце», - зазначає синоптик.

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