Прогноз погоди в Україні на 8 грудня: тепло та без дощів

У Києві та області протягом доби без опадів

Прогноз погоди по Україні на 8 грудня: вночі місцями на Лівобережжі, вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий мокрий сніг з дощем, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без опадів, повідомляє «Українській гідрометцентр». Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 19-24 м/с. На півночі України в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві та області протягом доби без опадів

Прогноз погоди по Україні на 8 грудня: вночі місцями на Лівобережжі, вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий мокрий сніг з дощем, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без опадів, повідомляє «Українській гідрометцентр».

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 19-24 м/с.

На півночі України в Житомирській, Чернігівській, Сумській областях без опадів, хмарно, вночі -1 +1, вдень +1 +3.

На сході в Харківській, Донецькій, Луганській областях переважно без опадів, вночі температура знизиться до 3 — 5 градусів морозу, вдень потеплішає до +1.

На півдні України в Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та Криму також протягом доби без опадів, вночі від +2 +4, вдень +6 +8.

У західних регіонах, зокрема, в Чернівецькій, Волинській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій областях опади не очікуються, мінлива хмарність, вночі близько 0 градусів, вдень повітря прогріється до +5 +7.

У зв’язку з опадами та сніготаненням, очiкуються підйоми рiвнiв води (над рівнями на 8 год. 7 грудня), без загрози негативних наслiдкiв: 7-9 грудня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3-1,0 м.; на річках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м. 8-10 грудня на рiчках Закарпатської області на 0,5-1,5 м.

У центрі України в Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях протягом доби переважно без опадів, температура вночі 0 - 2, вдень +4 +6.

У Києві та області протягом доби без опадів, вночі від -1 до +1, вдень +4 +6.