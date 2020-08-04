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    У світі

    У Нью-Йорку оголосили штормове попередження через потужний ураган Ісаяс

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    Сильний вітер очікується в&nbsp;районах Квінс, Бруклін, Мангеттен і Бронкс - У Нью-Йорку оголосили штормове попередження через потужний ураган Ісаяс
    Сильний вітер очікується в районах Квінс, Бруклін, Мангеттен і Бронкс
    Фото: Ethan Clark, Twitter

    Ураган у Нью-Йорку може бути найсильнішим за останні вісім років

    Влада американського штату Нью-Йорка оголосила штормове попередження через ураган Ісаяс, який проходить уздовж східного узбережжя США.

    Управління з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка повідомило, що сильний вітер очікується в районах Квінс, Бруклін, Мангеттен і Бронкс.

    У свою чергу, CNN підкреслює, що ураган у Нью-Йорку може бути найсильнішим за останні вісім років.

    Нагадаємо, наприкінці липня ураган Ханна дістався узбережжя Техасу.

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