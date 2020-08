У Нью-Йорку оголосили штормове попередження через потужний ураган Ісаяс

Ураган у Нью-Йорку може бути найсильнішим за останні вісім років

Влада американського штату Нью-Йорка оголосила штормове попередження через ураган Ісаяс, який проходить уздовж східного узбережжя США.

Управління з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка повідомило, що сильний вітер очікується в районах Квінс, Бруклін, Мангеттен і Бронкс.

.@NWSNewYorkNY has issued a Special Weather Statement for QN, BX, BK, MN until 9:45 PM: A line of strong thunderstorms will affect Queens, The Bronx, Brooklyn, and Manhattan. Winds in excess of 50 mph are possible with these storm.