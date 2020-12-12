Прогноз погоди: в Україні очікується мокрий сніг, дощ та ожеледь

В Україні очікується помірно тепле повітря з поривами вітру

В Україні очікується помірно тепле повітря з поривами вітру

В Україні найближчими днями погоду визначатиме вологе і помірно тепле повітря з Центральної Європи

У неділю, 13 грудня, вночі на Правобережжі, вдень на більшій частині країни, крім південно-східної частини і Закарпаття, сніг і дощ, місцями ожеледь. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на півдні та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.

У Києві - мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

У понеділок, 14 грудня, в Україні, крім південно-східної частини, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

На дорогах північних, західних та центральних областей місцями ожеледиця.

Вітер на Правобережжі західний і північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні 0-5° тепла, вдень на півдні Одеської області 3-8° тепла.

10 грудня на більшій частині України пройшов крижаний дощ, внаслідок цього дороги та вулиці перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків.