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    Сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від коронавірусу

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    Френсіс Гонсалвес (у центрі), який втратив матір, батька та брата через Covid-19,&nbsp;вважає, що його рідні стали&nbsp;жертвами пропаганди проти вакцинації - Сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від коронавірусу
    Френсіс Гонсалвес (у центрі), який втратив матір, батька та брата через Covid-19, вважає, що його рідні стали жертвами пропаганди проти вакцинації
    Фото: Wales news service

    Троє членів сім'ї вирішили не вакцинуватися після того, як їх налякала дезінформація антивакцинаторів

    У Португалії троє членів однієї родини померли від коронавірусної хвороби протягом тижня після відмови від вакцини. Про це повідомляє The Guardian.

    Френсіс Гонсалвес з Кардіффа розповів, що втратив матір, батька та брата через Covid-19 протягом тижня, оскільки всі троє вирішили не вакцинуватися після того, як їх налякала дезінформація антивакцинаторів.

    Гонсалвес вважає, що його батько, 73-річний Безіл, заразився коронавірусом, перебуваючи в лікарні, а його мати, 65-річна Шармань та 40-річний брат Шоул підхопили його на сімейній вечері.

    «Вони стали жертвами пропаганди проти вакцинації. Вона полює на людей, які бояться, і вони потрапляють у пастку. Повідомлення, яке я хочу висловити, таке: чому уряд хоче завдати вам болю, зробивши вакцину? Яка мета цього? Я розмовляв з багатьма людьми, які бояться вакцини, це коштує життя», – сказав чоловік.

    Здоров'я його брата та батька погіршилося, а Гонсалвес намагався знайти спосіб потрапити до Португалії. Вони померли ще до того, як він туди потрапив.

    Коли чоловік приїхав, то виявив, що його мати намагається впоратися з вірусом. Вона померла через кілька днів, і всі троє поховані на кладовищі в Лісабоні.

    До слова, на днях у США від коронавірусу помер відомий ведучий-антивакцинатор.

    Нагадаємо, нещодавно у Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.

    Раніше кенійський лікар-антивакцинатор помер від коронавірусу. Він також активно поширював заяви, що у щепленні немає потреби.

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    Теги: смерть Португалія щеплення вакцинація дезінформація коронавірус
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    Сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від коронавірусу