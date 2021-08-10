Сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від коронавірусу

Френсіс Гонсалвес (у центрі), який втратив матір, батька та брата через Covid-19, вважає, що його рідні стали жертвами пропаганди проти вакцинації

Троє членів сім'ї вирішили не вакцинуватися після того, як їх налякала дезінформація антивакцинаторів

У Португалії троє членів однієї родини померли від коронавірусної хвороби протягом тижня після відмови від вакцини. Про це повідомляє The Guardian.

Френсіс Гонсалвес з Кардіффа розповів, що втратив матір, батька та брата через Covid-19 протягом тижня, оскільки всі троє вирішили не вакцинуватися після того, як їх налякала дезінформація антивакцинаторів.

Гонсалвес вважає, що його батько, 73-річний Безіл, заразився коронавірусом, перебуваючи в лікарні, а його мати, 65-річна Шармань та 40-річний брат Шоул підхопили його на сімейній вечері.

«Вони стали жертвами пропаганди проти вакцинації. Вона полює на людей, які бояться, і вони потрапляють у пастку. Повідомлення, яке я хочу висловити, таке: чому уряд хоче завдати вам болю, зробивши вакцину? Яка мета цього? Я розмовляв з багатьма людьми, які бояться вакцини, це коштує життя», – сказав чоловік.

Здоров'я його брата та батька погіршилося, а Гонсалвес намагався знайти спосіб потрапити до Португалії. Вони померли ще до того, як він туди потрапив.

Коли чоловік приїхав, то виявив, що його мати намагається впоратися з вірусом. Вона померла через кілька днів, і всі троє поховані на кладовищі в Лісабоні.

До слова, на днях у США від коронавірусу помер відомий ведучий-антивакцинатор.

Нагадаємо, нещодавно у Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.

Раніше кенійський лікар-антивакцинатор помер від коронавірусу. Він також активно поширював заяви, що у щепленні немає потреби.