У віці 44 років помер екснардеп від «Самопомочі»

У політика залишилися дружина і троє дочок

У віці 44 років помер колишній народний депутат і член наглядової ради НЕК «Укренерго» Лев Підлісецький. Про це 10 серпня повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, Підлісецький помер після важкої хвороби, і у політика залишилися дружина і троє дочок.

Прощання з Підлісецьким відбувається в Церкві святого Климентія Шептицького (вул. Максима Кривоноса, 1).

Відзначимо, що свою кар'єру уродженець Львова Лев Підлісецький почав в 2001 році, ставши директором з економічних питань АТ «Галенергобудром». Ще через два роки він став гендиректором цього підприємства, трохи пізніше – головою правління.

У політику прийшов сім років тому: в 2014-му став нардепом VIII скликання від партії «Самопоміч» і був членом комітету Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Надалі став членом наглядової ради НЕК «Укренерго», звідки звільнився в 2020 році.

До слова, напередодні помер відомий російський дисидент, родом з України.

Як повідомляв «Главком», 8 серпня помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.