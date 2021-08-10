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    У віці 44 років помер екснардеп від «Самопомочі»

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    Після важкої хвороби помер відомий львівський підприємець, політик та колишній депутат Верховної Ради Лев Підлісецький - У віці 44 років помер екснардеп від «Самопомочі»
    Після важкої хвороби помер відомий львівський підприємець, політик та колишній депутат Верховної Ради Лев Підлісецький
    Фото: city-adm.lviv.ua

    У політика залишилися дружина і троє дочок

    У віці 44 років помер колишній народний депутат і член наглядової ради НЕК «Укренерго» Лев Підлісецький. Про це 10 серпня повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

    За його словами, Підлісецький помер після важкої хвороби, і у політика залишилися дружина і троє дочок.

    Прощання з Підлісецьким відбувається в Церкві святого Климентія Шептицького (вул. Максима Кривоноса, 1).

    Відзначимо, що свою кар'єру уродженець Львова Лев Підлісецький почав в 2001 році, ставши директором з економічних питань АТ «Галенергобудром». Ще через два роки він став гендиректором цього підприємства, трохи пізніше – головою правління.

    У політику прийшов сім років тому: в 2014-му став нардепом VIII скликання від партії «Самопоміч» і був членом комітету Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Надалі став членом наглядової ради НЕК «Укренерго», звідки звільнився в 2020 році.

    До слова, напередодні помер відомий російський дисидент, родом з України.

    Як повідомляв «Главком», 8 серпня помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

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    Теги: Самопоміч депутат Андрій Садовий Львів смерть хвороби Укренерго
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    У віці 44 років помер екснардеп від «Самопомочі»