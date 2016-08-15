Прокуратура допитає лідера львівського «Правого сектора» у справі про вбивство водія з Blablacar

Бобанич стверджує, що не був знайомим з Позняковим, тому не вимагав у нього грошей

Лідеру «Правого сектора» на Львівщині Тарасу Бобаничу («Хаммер») вручили повістку на допит до ГПУ у справі про вбивство у 2016 році 25-річного водія Blablacar Тараса Познякова зі Львова. [READ_MORE] Про це повідомляє «Правий сектор» Львівщини на своїй сторінці у Facebook. Бобаничу вручили повістку ще 17



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Тарас «Хаммер» Бобанич отримав повістку з ГПУ

Бобанич стверджує, що не був знайомим з Позняковим, тому не вимагав у нього грошей

Лідеру «Правого сектора» на Львівщині Тарасу Бобаничу («Хаммер») вручили повістку на допит до ГПУ у справі про вбивство у 2016 році 25-річного водія Blablacar Тараса Познякова зі Львова.

Про це повідомляє «Правий сектор» Львівщини на своїй сторінці у Facebook.

Бобаничу вручили повістку ще 17 січня. Слідчі з ГПУ прийшли у квартиру, де він раніше жив, та сказали власниці, що мають ордер на обшук. Власниця квартири зв’язалась з Бобаничем та повідомила йому про це.

Слідчі сказали Бобаничу, що він буде опитаний як свідок у справі про зникнення та вбивство Познякова.

«Слідчий ставив питання з приводу того, чи був знайомий «Хаммер» з потерпілим Тарасом Позняковим та ще з рядом невідомих осіб. Почувши заперечувальну відповідь, слідчий заявив що: «за відомостями слідства саме ви зустрічалися з Тарасом Позняковим і вимагали в нього $10 000», - йдеться в повідомленні.

Бобанич стверджує, що не був знайомим з Позняковим, тому не вимагав у нього жодних грошей. Також слідчі запитували з приводу підозрюваних у цій справі. «Хаммер» був особисто знайомий з одним із підозрюваних (позивний Лука), але, як стверджує, останній раз вони зустрічалися ще в серпні 2015 року в зоні АТО.

«З «Лукою» востаннє я перетинався в серпні 2015 року, в зоні АТО. Про теперішнє його місцеперебування мені не відомо! Намагання слідчих Генпрокуратури «прив'язати» мене до цієї справи розцінюю як відчай (оскільки слідство йде вже тривалий час) та політичну розправу режиму за мою громадську діяльність та націоналістичну позицію!» – наголосив Бобанич.

Йому вручили повістку зявитися на допит в ГПУ 6 лютого.

Нагадаємо, Тарас Позняков, який виїхав 4 квітня 2016 року зі Львова до Києва і знайшов попутників за допомогою сервісу BlaBlaCar, зник на шляху до місця призначення. Згодом його оголосили у розшук.

Поліція Київської області шукала Познякова в районі села Бобриця і на прилеглих територіях Києво-Святошинського району.

За попередньою версією поліції, водій зник через наміри зловмисників заволодіти його транспортним засобом. 4 серпня 2016 року затримали першого підозрюваного у вбивстві.

Генпрокуратура визнала неефективним слідство Нацполіції щодо вбивства Познякова. Слідство не знайшло ні вбивці, ні тіла Познякова.