Прокуратура направила до Ради подання на Бакуліна

Луценко просить Раду дозволити затримати нардепа Бакуліна

Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання щодо надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Євгена Бакуліна (фракція Опозиційного блоку). Про це повідомив в Facebook спікер ГПУ Андрій Лисенко. «Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про притягнення до кримінальної



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Євген Бакулін

Луценко просить Раду дозволити затримати нардепа Бакуліна

Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання щодо надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Євгена Бакуліна (фракція Опозиційного блоку).

Про це повідомив в Facebook спікер ГПУ Андрій Лисенко.

«Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання, подання про обрання запобіжного заходу народному депутату від Опозиційного блоку Євгену Бакуліну», - написав спікер відомства.

Про свій намір внести це подання Луценко заявив ще минулого тижня. Тоді він наголосив, що наразі через міжнародну систему фінансового моніторингу виконується замороження і аналіз руху коштів на рахунках, на які надійшли розкрадені кошти в загальній сумі 144 мільйонів доларів.

«Аналіз руху цих коштів може вивести нас на інші підозри, в тому числі і на інші подання до Верховної Ради, якщо будуть надані докази, що кошти надходили з цих рахунків на рахунки інших посадових осіб Української держави», - заявив генпрокурор.

Як повідомлялося, у липні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив про можливість подання ГПУ до Верховної Ради щодо народного депутата від Опозиційного блоку Євгена Бакуліна.

За його словами, таке рішення ухвалено на підставі свідчень екс-заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Олександра Кацуби у справі про закупівлю у 2011 році нафтобурових установок за завищеною ціною, відомій під назвою «вишки Бойка».