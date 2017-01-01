Прокуратура порушила справу щодо Центра Бендукідзе

4 грудня правоохоронці арештували одного з лідерів «Руху нових сил», керівника Київського обласного осередку «РНС» Северіона Дангадзе

Генпрокуратура порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе, який очолює Володимир Федорін і співзасновником якого є лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі. Про це повідомив сам Саакашвілі. «Пряма «отвєтка» ОПГ з Банкової на вчорашній Марш. Генпрокуратура порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе,



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Михайло Саакашвілі в Центрі Бендукідзе

4 грудня правоохоронці арештували одного з лідерів «Руху нових сил», керівника Київського обласного осередку «РНС» Северіона Дангадзе

Генпрокуратура порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе, який очолює Володимир Федорін і співзасновником якого є лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі.

Про це повідомив сам Саакашвілі.

«Пряма «отвєтка» ОПГ з Банкової на вчорашній Марш. Генпрокуратура порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе, який очолює Володимир Федорин, і співзасновником якого є я, по шпигунської статті «Причетність до передачі інформації представникам іноземних держав", з прямим завданням від прокурора зібрати на нас «компрометуючі матеріали», - написав він.

Він додав, що зранку 4 грудня затримали двох працівників офісу.

«З ранку затримали двох працівників офісу: Назара і Севера. Северіон Дангадзе, один з координаторів Київської області, поміщений у СІЗО (хоч у нього і грузинське прізвище, він на 100% українець). Зараз йде обшук квартири керівника нашої Бориспільської організації Руху Нових Сил Ярослава Сарафенюка», - зазначив Саакашвілі.

Володимир Федорін в коментарі ЗМІ підтвердив інформацію про те, що ГПУ порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе.

«Прокурор АТО Костянтин Кулик доручив СБУ шукати «будь-яку компрометуючу інформацію» на мене і Центр Бендукідзе. Це було б смішно, якби так не смерділо кагебешними екскрементами», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

4 грудня правоохоронці арештували одного з лідерів «Руху нових сил», керівника Київського обласного осередку «РНС» Северіона Дангадзе.