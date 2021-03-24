Збитки «Укрзалізниці» сягають десятків мільярдів – ексміністр інфраструктури

Омелян не бачить результатів роботи Наглядової ради «Укрзалізниці»

Наглядова рада «Укрзалізниці» за три роки роботи не змогла вивести компанію з кризового стану й забезпечити проведення реформи, а компанія продовжує отримувати мільярдні збитки. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в етері каналу « Україна 24».

«Коли ми запроваджували корпоративне управління державних компаній, зокрема в «Укрзалізниці», ми очікували, що ми наберемо ефективних менеджерів світового класу, які вмить перетворять ці компанії в процвітаючі й успішні. Насправді ми отримали таку раду старійшин-мовчунів, які за великі гроші, – а в сотні тисяч гривень кожен із них обходиться платникам податків на місяць, – фактично мовчить», – сказав Омелян.

Він також зазначив, що не бачить результатів роботи Наглядової ради «Укрзалізниці», яка працює вже три роки. За його словами, компанія має мільярдні збитки й перебуває в критичному стані.

«Ми так досі й не можемо зрозуміти, що відбувається в самій «Укрзалізниці». За останні роки ми мали величезні суми збитків, і ці збитки одночасно покладені на плечі бізнесу, українських платників податків і держави загалом. Тому що замість того, щоби мати найкращу державну компанію в Україні, ми маємо мільярди й мільярди втрат», – наголосив Омелян.

На його думку, Наглядова рада мала б прозвітувати про результати своєї роботи щодо виведення компанії з кризи та забезпечення її реформування.

«Три роки вже Наглядовій раді. Варто було б почути, яким чином вони стабілізували компанію, яким чином вони забезпечили політику прозорості й забезпечили реформи», – сказав Омелян.

Раніше Омелян розповів, що звільнення Володимира Жмака з посади керівника «Укрзалізниці» пов’язане з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента.

Економіст Борис Кушнірук заявив, що рішення звільнити Жмака свідчить про те, що доволі широке коло осіб, у тому числі і Наглядова рада компанії, не хочуть реформ. Вони хочуть зберегти «Укрзалізницю» у тому вигляді, який дозволить її подальше розграбування.

Раніше ексдиректор із розвитку бізнесу «Укрзалізниці» Андрій Рязанцев повідомляв, що Наглядова рада компанії зірвала отримання кредиту ЄБРР на закупівлю нових вагонів, при цьому держава зобов’язана сплатити банку 85 млн грн комісії за невикористання кредиту. Унаслідок цього, за його словами, виробництво українських вагонів скоротилося на 70 %.