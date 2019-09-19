Столична поліція розповідає про затримання мінера на мосту Метро трансляція



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18 вересня ввечері поліція затримала Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві

Спілкуватися з медіа прийшов начальник столичного управління Андрій Крищенко

Поліція Києва 19 вересня проводить брифінг для преси щодо затримання в столиці увечері 18 вересня Олексія Белька.

Спілкуватися з медіа прийшов начальник столичного управління Андрій Крищенко.

Колишнього військовослужбовця ЗСУ, уродженця Криму Белька затримали спецпризначенці на мосту Метро.

Як повідомлялося, мінера з мосту Метро в липні звільнили зі служби в Силах спецоперацій.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

У мережі оприлюднили фото 42-річного зловмисника.