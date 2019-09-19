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    Столична поліція розповідає про затримання мінера на мосту Метро

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    18 вересня ввечері поліція затримала Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві - Столична поліція розповідає про затримання мінера на мосту Метро
    18 вересня ввечері поліція затримала Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві

    Спілкуватися з медіа прийшов начальник столичного управління Андрій Крищенко

    Поліція Києва 19 вересня проводить брифінг для преси щодо затримання в столиці увечері 18 вересня Олексія Белька.

    Спілкуватися з медіа прийшов начальник столичного управління Андрій Крищенко.

    Колишнього військовослужбовця ЗСУ, уродженця Криму Белька затримали спецпризначенці на мосту Метро.

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    Як повідомлялося, мінера з мосту Метро в липні звільнили зі служби в Силах спецоперацій.

    Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

    У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

    Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

    Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

    Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту

    Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

    Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

    Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

    У мережі оприлюднили фото 42-річного зловмисника.

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