Київського «мінера» мосту Метро не судитимуть за тероризм
Бельку підготували підозру за статтями 296 та 259 (хулігантство і неправдиве повідомлення про мінування) - Крищенко
Поліція вирішила не звинувачувати Олексія Белько, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро у Києві, у підготовці теракту.
Про це повідомив голова столичної поліції Андрій Крищенко на брифінгу в четвер.
«Звинувачення в підготовці до терористичного акту, як було відразу порушено кримінальне провадження, поліція пред'являти йому не буде», - заявив Крищенко.
За його словами, таку позицію поліція узгодила з прокуратурою Києва.
Натомість Бельку підготували підозру за статтями 296 та 259 (хулігантство і неправдиве повідомлення про мінування), а це від 3 до 7 років.
Як повідомив Крищенко, були проведені обшуки за місцем проживання затриманого, а також в його автомобілі та ще в двох місцях, де він міг з’являтися або ночував.
«Нічого не знайдено кримінального, зброї-вибухівки», - поінформував голова столичної поліції.
Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.
У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.
Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.
Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.
Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.
Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.
Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.
У мережі оприлюднили фото 42-річного зловмисника.