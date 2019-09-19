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    Київського «мінера» мосту Метро не судитимуть за тероризм

    • Розсилка
    Під час обшуків у Белькова не знайшли зброї-вибухівки - голова столичної поліції - Київського «мінера» мосту Метро не судитимуть за тероризм
    Під час обшуків у Белькова не знайшли зброї-вибухівки - голова столичної поліції

    Бельку підготували підозру за статтями 296 та 259 (хулігантство і неправдиве повідомлення про мінування) - Крищенко

    Поліція вирішила не звинувачувати Олексія Белько, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро у Києві, у підготовці теракту.

    Про це повідомив голова столичної поліції Андрій Крищенко на брифінгу в четвер.

    «Звинувачення в підготовці до терористичного акту, як було відразу порушено кримінальне провадження, поліція пред'являти йому не буде», - заявив Крищенко.

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    За його словами, таку позицію поліція узгодила з прокуратурою Києва.

    Натомість Бельку підготували підозру за статтями 296 та 259 (хулігантство і неправдиве повідомлення про мінування), а це від 3 до 7 років.

    Як повідомив Крищенко, були проведені обшуки за місцем проживання затриманого, а також в його автомобілі та ще в двох місцях, де він міг з’являтися або ночував.

    «Нічого не знайдено кримінального, зброї-вибухівки», - поінформував голова столичної поліції.

    Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

    У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

    Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

    Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

    Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту

    Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

    Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

    Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

    У мережі оприлюднили фото 42-річного зловмисника.

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