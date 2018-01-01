Прокуратура знову проводить обшук у мерії Ірпеня

Мер Карплюк підозрюється у розкраданні бюджетних коштів і земель на території Ірпеня на десятки мільйонів гривень

У середу, 17 січня, в Ірпінській міській раді проходить черговий обшук, який проводять представники прокуратури. Про це повідомляється на сайті Ірпінської міськради з посиланням на міського голову Володимира Карплюка. «Прийшли вилучати документ, який є у загальному доступі. Це вже тридцять перший обшук в раді за останні три роки», -



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Обшук у мерії Ірпеня

Мер Карплюк підозрюється у розкраданні бюджетних коштів і земель на території Ірпеня на десятки мільйонів гривень

У середу, 17 січня, в Ірпінській міській раді проходить черговий обшук, який проводять представники прокуратури. Про це повідомляється на сайті Ірпінської міськради з посиланням на міського голову Володимира Карплюка.

«Прийшли вилучати документ, який є у загальному доступі. Це вже тридцять перший обшук в раді за останні три роки», - написав Карплюк на своїй сторінці у Facebook.

За словами мера, київський обласний прокурор Дмитро Чібісов робить все, щоб керівництво Ірпеня навіть не мало елементарної змоги працювати. «Чиниться безпрецедентний тиск в історії України на місцеве самоврядування. У таких умовах ми не можемо працювати, але й терпіти це теж не будемо», - заявив Карплюк.

На його думку, Чібісов є найбільш скандальним та найбільш одіозним прокурором за всю історію прокуратури і «повинен негайно або припинити цей тиск, або піти з посади».

Як повідомлялося, 11 січня прокуратура Київської області провела обшук у мерії Ірпеня.

Нагадаємо, в грудні прокурор Київської області Дмитро Чібісов повідомив про підозру меру Ірпеня Володимиру Карплюку. Йому інкримінують кримінальні злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 та ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном, вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво, вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, вчинене в складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене в складі злочинної організації) Кримінального кодексу.

За версією прокуратури, до складу злочинної організації входили також два його заступники та інші особи. Справа стосується розкрадання бюджетних коштів і земель на території Ірпеня на десятки мільйонів гривень.