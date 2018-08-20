Прокуратура звинувачує харківську лікарку у смерті пацієнтки



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Згідно з експертизами лікарка поставила неправильний діагноз жінці

У Харківській області до суду направили обвинувачення щодо лікарки центральної районної лікарні, через неправильний діагноз якої загинула пацієнтка.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Лікарку звинувачують за статтею 140 Кримінального кодексу (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Інцидент стався в листопаді 2015 року. Тоді обвинувачена 52-річна лікарка чергувала у відділенні екстреної медичної допомоги. До лікарні на «швидкій» доставили 66-річну пацієнтку. Лікарка діагностувала в неї правобічну пневмонію, ішемічну хворобу серця та стенокардію і призначила лікування.

На наступний день хвора померла від гострого інфаркту міокарда.

Згідно з експертизами та даними з електрокардіограм виявилося, що лікарка поставила неправильний діагноз жінці, внаслідок чого остання отримала неналежну медичну допомогу.

Стаття, за якою обвинувачують лікарку, передбачає позбавлення права обіймати певні посади до 5 років, або виправні роботи до 2 років, позбавлення волі або ув’язнення до 2 років.