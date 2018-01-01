«Прокурору «ДНР», який брехав, що майлазійський «Боїнг» збили українці, дали 8 років тюрми

Колишнього українського силовика визнано винним за статтею «Створення терористичної організації»

Куйбишевський районний суд Запорізької області заочно визнав винним так званого прокурора Сніжного терористичної організації «ДНР» Володимира Порохню за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації») і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на



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Володимир Порохня

Колишнього українського силовика визнано винним за статтею «Створення терористичної організації»

Куйбишевський районний суд Запорізької області заочно визнав винним так званого прокурора Сніжного терористичної організації «ДНР» Володимира Порохню за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації») і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна.

Про це «Главкому» стало відомо з вироку від 7 лютого.

Як з’ясувало слідство, з березня 2015 року прокурор Порохня перейшов на бік окупаційної влади. З того часу і до сьогодні він ініціює та організовує проведення незаконних перевірок діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, органів військового управління, комерційних та некомерційних організацій терористичної організації «ДНР»; здійснює контроль за виконанням, так званих судових рішень по кримінальним справам, при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням свободи громадян; здійснює незаконний нагляд за реєстрацією заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, а також вчиняє інші протиправні дії, які направлені на порушення конституційних прав громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Донецької області.

Крім цього, у листопаді 2014 року Порохня дав інтрев’ю російській «Комсомольській правді», де стверджував, що майлазійський «Боїнг» із 283 пасажирами збив український винищувач. Фактично подібні заяви були частиною кремлівської пропаганди, оскільки нідерландські та австралійські слідчі трагедії виявили, що пасажирський літак був збитий із зенітної ракети «Бук-М1-2» російського виробництва, яка перебуває на обліку лише в Збройних силах РФ.

Досудове розслідування також вилучило з електронної поштової скрині proksneg.dnr@mail.ru листування Порохні, яке підтверджує його участь у терористичній організації «ДНР».

Сайт «Миротворець» заніс «прокурора «ДНР» Володимира Порохню до «чистилища», звинувативши у порушенні присяги та зраді.