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    Думки вголос

    Росія погодилася на переговори у Стамбулі лише тому, що боїться нових санкцій

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Санкції Заходу на сьогодні безпрецедентні, але все ж таки, недостатні - Росія погодилася на переговори у Стамбулі лише тому, що боїться нових санкцій
    Санкції Заходу на сьогодні безпрецедентні, але все ж таки, недостатні

    Росія навряд прийме українські пропозиції

    Мовою оригіналу

    По поводу переговоров в Стамбуле

    Не вижу никакой «зрады» со стороны Украины, вопреки настороженной реакции на отдельные предложения, которые увидела в ленте. Сегодня было несколько комментариев на эту тему, потом, может, еще отдельно напишу. Прямо сейчас – немного о другом аспекте.

    Сомневаюсь, что украинские предложения примет Россия. Это, во-первых. Как и любые другие – на данном этапе. Там еще сохраняется настрой на войну (еще месяц, видимо), и в этом смысле, вопрос НАТО как был надуманным в качестве причины войны, так и для окончания войны (имею в виду тему нейтралитета) также не будет главным для РФ. По другим предложениям – то же самое. Но со стороны РФ есть проба на реакцию Запада в части ослабления санкционного давления. Макрон зачем-то опять час говорил с Путиным.

    И отсюда, и это во-вторых, важна позиция Запада в части санкций. Думаю, Россия согласилась на эти переговоры только потому, что не хочет новых санкций. Санкции Запада на сегодня беспрецедентные, но, все же, недостаточные. Возможно, «скрепоносным» сказали о газовом эмбарго, и они зашевелились.

    Хотя, надеюсь, на Западе понимают ситуацию – либо европа, либо орки. Никаких санкционных уступок. Только через Гаагу, трибунал (за один только Мариуполь), лишение ядерного оружия, проведение выборов с международным наблюдателями.

    Хотели в России вернуться в перестроечный совок? Пусть возвращаются. Пусть наслаждаются тем, как их идол опрокинул за один день страну в мрак. И не только экономически. Теперь ни спорта, ни концертов. А еще лишат членства в ФИФА и УЭФА. Страшный сон для обывателя. Будут смотреть Чемпионат Крыма.

    Хотели метафизической борьбы (так Кирилл назвал войну). Получат еще и экзистенциальное поражение (для РПЦ в том числе). Карма испорчена на сотни лет.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    Росія погодилася на переговори у Стамбулі лише тому, що боїться нових санкцій