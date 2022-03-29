США прокоментували переговори України та Росії

Вашингтон сумнівається в ефективності перемовин з РФ

Сполучені Штати не бачать ознак серйозної налаштованості Росії щодо переговорів з Україною, а тому сумніваються в ефективності заходу. Про це з покликанням на держсекретаря США Ентоні Блінкена повідомили в CNN.

«Є те, що Росія говорить, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому», – сказав Блінкен.

За його словами, заява РФ про зменшення інтенсивності військових дій навколо Києва може бути «засобом, за допомогою якого Росія вчергове намагається відвернути й обдурити людей, змусивши їх думати, що вона не робить того, що робить».

«Якщо вони чомусь вважають, що спроба підпорядкувати собі «тільки», в лапках, східну частину України й південну частину України може увінчатися успіхом, то вони знову глибоко обманюють себе», – додав Блінкен.

Сьогодні вранці в Стамбулі відбувся новий раунд переговорів між Україною і РФ.

Українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

Серед потенційних гарантів української безпеки наша делегація бачить усіх членів Радбезу ООН, Німеччину, Канаду, Польщу та інші країни. У майбутньому список підписантів угоди може збільшитися.

Також в цьому договорі окремо виписані питання окупованих АР Крим, Севастополя та ОРДЛО. Щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей, відповідний пункт проєкту договору саме і вказує на необхідність обговорення майбутнього ОРДЛО на переговорах президентів України та Росії.

Нагадаємо, що голова української делегації, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним.

Також відомо, що переговори між Україною та Росією в Стамбулі, скоріше за все, сьогодні чи завтра не продовжаться. Російська делегація полетіла «думати».

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