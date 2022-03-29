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    США прокоментували переговори України та Росії

    Україна на переговорах передала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки - США прокоментували переговори України та Росії
    Україна на переговорах передала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки
    фото: Офіс президента

    Вашингтон сумнівається в ефективності перемовин з РФ

    Сполучені Штати не бачать ознак серйозної налаштованості Росії щодо переговорів з Україною, а тому сумніваються в ефективності заходу. Про це з покликанням на держсекретаря США Ентоні Блінкена повідомили в CNN.

    «Є те, що Росія говорить, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому», – сказав Блінкен.

    За його словами, заява РФ про зменшення інтенсивності військових дій навколо Києва може бути «засобом, за допомогою якого Росія вчергове намагається відвернути й обдурити людей, змусивши їх думати, що вона не робить того, що робить».

    «Якщо вони чомусь вважають, що спроба підпорядкувати собі «тільки», в лапках, східну частину України й південну частину України може увінчатися успіхом, то вони знову глибоко обманюють себе», – додав Блінкен.

    Сьогодні вранці в Стамбулі відбувся новий раунд переговорів між Україною і РФ.

    Українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

    Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

    Серед потенційних гарантів української безпеки наша делегація бачить усіх членів Радбезу ООН, Німеччину, Канаду, Польщу та інші країни. У майбутньому список підписантів угоди може збільшитися.

    Також в цьому договорі окремо виписані питання окупованих АР Крим, Севастополя та ОРДЛО. Щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей, відповідний пункт проєкту договору саме і вказує на необхідність обговорення майбутнього ОРДЛО на переговорах президентів України та Росії.

    Нагадаємо, що голова української делегації, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним.

    Також відомо, що переговори між Україною та Росією в Стамбулі, скоріше за все, сьогодні чи завтра не продовжаться. Російська делегація полетіла «думати».

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    Теги: росія окупанти США війна Україна Вашингтон окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    США прокоментували переговори України та Росії