Меган Маркл і принц Гаррі втратять свої королівські титули
Пара більше офіційно не представлятиме королеву Єлизавету ІІ
Герцог і герцогиня Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі втратять свої титули.
Про це оголосив Букінгемський палац.
«Герцог і герцогиня більше не будуть іменуватися «Їх Королівські Високості», оскільки вони не будуть більше бути працюючими членами королівської сім'ї», - йдеться в повідомленні палацу.
Також вони перестануть отримувати державні кошти.
«Гаррі, Меган та Арчі (син подружжя ред.) залишаться коханими членами моєї сім'ї», — йдеться в заяві.
Королева також висловила підтримку їхньому прагненню до більш незалежного життя: «Хочу подякувати їм за їхню віддану роботу по всій країні, Співдружності та за її межами, а ще я особливо пишаюсь тим, як Меган настільки швидко вдалося стати членом нашої родини».
Гаррі та Меган висловили намір повернути гроші за реставрацію Фроґмор-гаусу — заміської резиденції королівської родини, яка залишиться домом для подружжя у Великій Британії.
Крім того, пара більше офіційно не представлятиме королеву Єлизавету ІІ.
Домовленість набуває чинності з весни 2020 року.