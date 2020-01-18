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    Меган Маркл і принц Гаррі втратять свої королівські титули

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    Принц Гаррі й Меган Маркл втратять титул &laquo;Вашої Королівської Високості&raquo; - Меган Маркл і принц Гаррі втратять свої королівські титули
    Принц Гаррі й Меган Маркл втратять титул «Вашої Королівської Високості»

    Пара більше офіційно не представлятиме королеву Єлизавету ІІ

    Герцог і герцогиня Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі втратять свої титули.

    Про це оголосив Букінгемський палац.

    «Герцог і герцогиня більше не будуть іменуватися «Їх Королівські Високості», оскільки вони не будуть більше бути працюючими членами королівської сім'ї», - йдеться в повідомленні палацу.

    Також вони перестануть отримувати державні кошти.

    «Гаррі, Меган та Арчі (син подружжя ред.) залишаться коханими членами моєї сім'ї», — йдеться в заяві.

    Королева також висловила підтримку їхньому прагненню до більш незалежного життя: «Хочу подякувати їм за їхню віддану роботу по всій країні, Співдружності та за її межами, а ще я особливо пишаюсь тим, як Меган настільки швидко вдалося стати членом нашої родини».

    Гаррі та Меган висловили намір повернути гроші за реставрацію Фроґмор-гаусу — заміської резиденції королівської родини, яка залишиться домом для подружжя у Великій Британії.

    Крім того, пара більше офіційно не представлятиме королеву Єлизавету ІІ.

    Домовленість набуває чинності з весни 2020 року.

    гроші Королева Єлизавета II Велика Британія Меган Маркл
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