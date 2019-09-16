Протест ветеранів АТО – переселенців: на Банковій встановили вже п’ять наметів



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Акція на Банковій Фото: Facebook В’ячеслава Серпокрилова

Активісти чекають на зустріч з президентом Володимиром Зеленським

Під будівлею Офісу президента на вулиці Банковій у Києві протестувальники - учасники бойових дій на сході України, які водночас є вимушено переміщеними особами - встановили вже п’ять наметів.

Про це у Facebook повідомив учасник АТО В’ячеслав Серпокрилов.

«Нас стає більше! Під Офісом президента України встановлено вже п’ять палаток АТОВПО», - написав він.

Вранці у понеділок Серпокрилов повідомив, що активісти чекають на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Пікетувальники вимагають фінансування в повному обсязі постанови Кабміну про забезпечення житлом ветеранів АТО, чиї домівки залишилися на нинішній території ОРДЛО.

Ідеться про ухвалену у квітні 2018 року постанову Кабінету міністрів №280, що регулює питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.