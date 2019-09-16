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    Протест ветеранів АТО – переселенців: на Банковій встановили вже п’ять наметів

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    Акція на Банковій - Протест ветеранів АТО – переселенців: на Банковій встановили вже п’ять наметів
    Акція на Банковій
    Фото: Facebook В’ячеслава Серпокрилова

    Активісти чекають на зустріч з президентом Володимиром Зеленським

    Під будівлею Офісу президента на вулиці Банковій у Києві протестувальники - учасники бойових дій на сході України, які водночас є вимушено переміщеними особами - встановили вже п’ять наметів.

    Про це у Facebook повідомив учасник АТО В’ячеслав Серпокрилов.

    «Нас стає більше! Під Офісом президента України встановлено вже п’ять палаток АТОВПО», - написав він.

    Вранці у понеділок Серпокрилов повідомив, що активісти чекають на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

    Пікетувальники вимагають фінансування в повному обсязі постанови Кабміну про забезпечення житлом ветеранів АТО, чиї домівки залишилися на нинішній території ОРДЛО.

    Ідеться про ухвалену у квітні 2018 року постанову Кабінету міністрів №280, що регулює питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

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