Протест ветеранів АТО – переселенців: на Банковій встановили вже п’ять наметів
Активісти чекають на зустріч з президентом Володимиром Зеленським
Під будівлею Офісу президента на вулиці Банковій у Києві протестувальники - учасники бойових дій на сході України, які водночас є вимушено переміщеними особами - встановили вже п’ять наметів.
Про це у Facebook повідомив учасник АТО В’ячеслав Серпокрилов.
«Нас стає більше! Під Офісом президента України встановлено вже п’ять палаток АТОВПО», - написав він.
Вранці у понеділок Серпокрилов повідомив, що активісти чекають на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
Пікетувальники вимагають фінансування в повному обсязі постанови Кабміну про забезпечення житлом ветеранів АТО, чиї домівки залишилися на нинішній території ОРДЛО.
Ідеться про ухвалену у квітні 2018 року постанову Кабінету міністрів №280, що регулює питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.