Протести у Тбілісі: президент Грузії зустрівся з батьком вбитого підлітка

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Георгій Маргвелашвілі

Зустріч відбулася у встановленому на площі перед будівлею парламенту наметі

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі у п’ятницю, 1 червня, зустрівся у встановленому на площі перед будівлею парламенту в Тбілісі наметі з батьком вбитого підлітка Зазою Саларідзе.

Президент попросив Саларідзе провести з ним зустріч віч-на-віч.

Напередодні батько підлітка заявив, що з усіх представників влади він хотів би зустрітися тільки з президентом.

Як повідомляє Ехо Кавказу, напередодні на мітингу перед парламентом були присутні дочка президента Анна Маргвелашвілі і перша леді Грузії Мака Чачуа, яка заявила журналістам, що вирішила прийти сюди через свою громадянську позицію і як мати трьох дітей.

Перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі протестувальники вночі розбили три намети. Після багатотисячного мітингу ночувати тут залишилися кілька десятків людей, в тому числі Заза Саралідзе.

Зазначається, що у п'ятницю акцію протесту з вимогою відставки уряду в Тбілісі буде відновлено.

Напередодні у столиці Грузії зібрався багатотисячний мітинг у зв'язку зі справою про вбивство наприкінці 2017 року двох підлітків. Батько одного з убитих Саралідзе в четвер, 31 травня, звинуватив прокуратуру в необ'єктивності і приховуванні вбивць, які, на його думку, покриваються впливовими родичами.

Він закликав суспільство і всі політичні сили в країні приєднатися до протесту.

У зв'язку з акцією протесту головний прокурор Грузії Іраклій Шотадзе пішов у відставку. Після цього учасники мітингу зажадали відставки уряду.

Акції солідарності з батьком вбитого почалися і в інших містах Грузії.

До мітингів приєдналися представники різних опозиційних політичних партій, які заявляють, що підтримують вимогу відставки всього уряду на чолі з прем'єром. При цьому серед опозиціонерів, які прийшли на акції, були присутні як представники колишньої правлячої партії, так і їхні противники.

Учасники мітингу в Тбілісі не дали виступити прем'єр-міністру Грузії Георгію Квірікашвілі. В бік прем'єра полетіли різні предмети з натовпу, який скандував: «Геть!». Прем'єра вивела з території його охорона.

Пізніше прем'єр провів спеціальний брифінг, в ході якого запевнив, що розслідування буде проведено об'єктивно і суспільство отримає в найкоротші терміни відповіді на всі запитання, які виникли в зв'язку зі справою про вбивство підлітків.

Квірікашвілі відмовився покидати свій пост, пояснивши, що «це не той час» для його звільнення.

Джерело: Інтерфакс-Україна