Протести у Вірменії: лідер опозиції погодився на переговори з владою

Нікол Пашинян запросив тимчасово виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Карена Карапетяна на переговори в готель Marriott

Лідер вірменської опозиції, депутат парламенту Нікол Пашинян заявив про готовність розпочати переговори з тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра країни Кареном Карапетяном з правлячої Республіканської партії. Про це повідомляє Интерфакс в п'ятницю, 27 квітня. «Перший етап переговорів з Карапетяном провалився. Висловлюємо



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Нікол Пашинян

Нікол Пашинян запросив тимчасово виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Карена Карапетяна на переговори в готель Marriott

Лідер вірменської опозиції, депутат парламенту Нікол Пашинян заявив про готовність розпочати переговори з тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра країни Кареном Карапетяном з правлячої Республіканської партії.

Про це повідомляє Интерфакс в п'ятницю, 27 квітня.

«Перший етап переговорів з Карапетяном провалився. Висловлюємо готовність продовжити переговори, але тільки за нашим порядком денним (відхід представників чинної влади з політики, призначення прем'єром Пашиняна - ред.)», - сказав Пашинян на мітингу опозиції на площі Республіки в центрі Єревана.

Він додав, що запрошує Карапетяна сьогодні опівдні на переговори в готель Marriott.

«Зустріч повинна тривати в присутності журналістів», - наголосив Пашинян.

Нагадаємо, 23 квітня Серж Саргсян подав у відставку з посади прем'єр-міністра Вірменії. Він пояснив свої дії тим, що не може очолювати уряд на тлі протестів у країні.

Виконуючий обов’язків очільника уряду Вірменії Карен Карапетян запропонував провести нові вибори до парламенту країни.

Президент Вірменії Саркісян заявив 25 квітня, що готовий почати переговори із усіма ключовими політичними силами країни для врегулювання політичної кризи.

Тим часом міністр закордонних справ Вірменії Едвард Налбандян прибув в Москву для проведення неофіційних переговорів з представниками російської влади.

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