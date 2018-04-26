Вищі вірменські чиновники поїхали в Москву на переговори

Відбулася телефонна розмова президентів РФ і Вірменії

Міністр закордонних справ Вірменії Едвард Налбандян прибув в Москву для проведення неофіційних переговорів з представниками російської влади. Про це 26 квітня повідомляє «Интерфакс» з посиланням на поінформовані джерела в дипломатичних колах. «Глава МЗС Вірменії прибув до Москви напередодні ввечері. На сьогодні заплановано низку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відбулася телефонна розмова президентів РФ і Вірменії

Міністр закордонних справ Вірменії Едвард Налбандян прибув в Москву для проведення неофіційних переговорів з представниками російської влади.

Про це 26 квітня повідомляє «Интерфакс» з посиланням на поінформовані джерела в дипломатичних колах.

«Глава МЗС Вірменії прибув до Москви напередодні ввечері. На сьогодні заплановано низку його зустрічей з російськими офіційними особами», - сказав співрозмовник.

За його даними, основними на переговорах будуть питання, пов'язані з внутрішньополітичною кризою у Вірменії та російсько-вірменськими відносинами.

Крім того, прес-служба уряду Вірменії повідомила, що в Москву поїхав в.о. першого віце-прем'єра республіки Армен Геворкян. У столиці Росії він проведе серію робочих переговорів.

Увечері 25 квітня відбулася телефонна розмова президентів РФ і Вірменії Володимира Путіна і Армена Саркісяна.

Нагадаємо, 23 квітня Серж Саргсян подав у відставку з посади прем'єр-міністра Вірменії. Він пояснив свої дії тим, що не може очолювати уряд на тлі протестів у країні.

Виконуючий обов’язків очільника уряду Вірменії Карен Карапетян запропонував провести нові вибори до парламенту країни.

Президент Вірменії Саркісян заявив 25 квітня, що готовий почати переговори із усіма ключовими політичними силами країни для врегулювання політичної кризи.