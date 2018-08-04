Протести в Ірані: в результаті стрілянини загинула одна людина



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В Ірані близько 20 учасників протесту були затримані силами безпеки

Один демонстрант був застрелений в північній частині Ірану в перебігу четвертого дня протестів сотень людей, занепокоєних економічними труднощами країни та поверненням американських санкцій.

Іранська інформаційна агенція Fars 4 серпня повідомила, що під час протесту в місті Караї невідомий вистрелив із автівки у чоловіка на вулиці, від чого той помер.

Повідомляється, що у місті також близько 20 учасників протесту були затримані силами безпеки.

ببینید: ویدیوی شهروند-خبرنگاران از تجمع اعتراضی در حوالی پل حافظ در تهران- شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ pic.twitter.com/cLPPJEDviO — RadioFarda راديوفردا (@RadioFarda_) 4 серпня 2018 р.

Останніми днями в Ірані сотні людей протестують у декількох містах (Тегерані, Караї, Мешхеді, Ісфахані, Ширазі, Кумі) на тлі зростання занепокоєння економічними проблемами. Іранці, серед іншого, невдоволені інфляцією та падінням національної валюти.

Протести викликані також побоюваннями через повернення санкцій США щодо Тегерана, особливо після того, як у травні президент США Дональд Трамп заявив, що США вийдуть з ядерної угоди 2015 року між Тегераном і світовими лідерами.